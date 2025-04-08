Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oldu. Artık daha yakınlar...

Devlet Bahçeli’nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımına öncülük ettiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nın inşası tamamlandı.

Selçuklu ve Akkoyunlu mimarisinden izler taşıyan yapı, Bahçeli'nin kökeninin dayandığı Emir Bayındır bin Rüstem'in anısına inşa edildi.

Bahçeli’nin talimatıyla Nisan 2023’te başlanan proje, 18 ayda tamamlanmış oldu.

Konağın mimari tasarımını, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut üstlendi. Yapının inşasında, bölgeye özgü Ahlat taşı kullanıldı. Geleneksel kaba yonu taş işleme tekniğiyle şekillendirilen bina, tamamen el işçiliğiyle inşa edildi.

Konağın tasarımında, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem’in 1481 yılında defnedildiği kümbet model alındı. Bahçeli’nin Emir Bayındır’ın soyundan gelmesi, konağın simgesel önemini daha da artırdı.

DEVLET BEY KONAĞI'NIN MİMARİ DETAYLARI

İki katlı yapının alt katında büyük bir kabul salonu, üst katında ise geleneksel sofalı bir baş oda yer alıyor. Konağın giriş bölümünde Türk kültürünün önemli simgelerinden kurt figürleri ve Selçuklu kartalı bulunurken, kuzey cephesinde hilal formunda dizayn edilmiş misafir odaları yer alıyor.

BAHÇELİ'YE MAKET HEDİYE EDİLDİ

Konağın detaylı maketi, yapının mimarı Hayri Bulut tarafından Devlet Bahçeli’ye hediye edildi. Bu özel maket, şu anda MHP Genel Merkezi’nde sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ahlat’ta yaptırdığı ve kamuoyunda “Kışlık Saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bulunuyor. Erdoğan zaman zaman Kabine toplantılarını burada gerçekleştiriyor. Devlet Bey Konağı’nın tamamlanmasıyla Bahçeli, bu külliyeye fiziki olarak da komşu oldu.