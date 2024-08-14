Devlet Bahçeli Fulya Öztürk’ü aradı yeni isim verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Metina-Zap bölgesine giden ve operasyonla ilgili haber yapan Gazeteci Fulya Öztürk, haberin yayınlanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini aradığını aktardı.

BAHÇELİ ARADI, TEBRİK ETTİ

Fulya Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

YENİ İSMİ: ASENA

Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989’da Adana’nın Seyhan ilçesinde doğan Fulya Öztürk, CNN Türk’te muhabirlik ve sunuculuk yapıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olan Öztürk, kariyerine 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı’nda başladı.

2013-2021 yılları arasında CNN Türk’te haber muhabiri olarak görev yapan Öztürk, afet bölgelerinde, Afrika’nın yoksul ülkelerinde, Çorlu tren kazasında ve Dağlık Karabağ Savaşı’nda yaptığı yayınlarla tanındı.

2021-2022 yılları arasında FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” adlı gündüz kuşağı programını sundu.

Öztürk, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve çeşitli belgeseller hazırladı.

Özellikle “Sığınamayanlar” belgeseli ile 2015 yılında “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dallarında ödüllere layık görüldü.