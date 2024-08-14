Devlet Bahçeli Fulya Öztürk’ü aradı yeni isim verdi

Düzenleme: Taner Yener
Devlet Bahçeli Fulya Öztürk’ü aradı yeni isim verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gazeteci Fulya Öztürk’e yeni isim verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Metina-Zap bölgesine giden ve operasyonla ilgili haber yapan Gazeteci Fulya Öztürk, haberin yayınlanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini aradığını aktardı.

db1.jpg

BAHÇELİ ARADI, TEBRİK ETTİ

Fulya Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

db4.jpg

YENİ İSMİ: ASENA

Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989’da Adana’nın Seyhan ilçesinde doğan Fulya Öztürk, CNN Türk’te muhabirlik ve sunuculuk yapıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olan Öztürk, kariyerine 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı’nda başladı.

fo1.jpg

2013-2021 yılları arasında CNN Türk’te haber muhabiri olarak görev yapan Öztürk, afet bölgelerinde, Afrika’nın yoksul ülkelerinde, Çorlu tren kazasında ve Dağlık Karabağ Savaşı’nda yaptığı yayınlarla tanındı.

2021-2022 yılları arasında FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” adlı gündüz kuşağı programını sundu.

Öztürk, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve çeşitli belgeseller hazırladı.

Özellikle “Sığınamayanlar” belgeseli ile 2015 yılında “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dallarında ödüllere layık görüldü.

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... DEM Parti’den AKP’ye iki transfer
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı
Ali Yerlikaya kaybolan 729 bin Suriyeliyi nerede buldu
Sedat Peker'in helalleşme videosunda neler olduğunu açıkladı
Partisinin özel toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren sözler! Konuşmaları iktidar medyası sızdırdı
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak adaylık açıklaması
AKP’nin ilk vekil transferi İYİ Parti’den oldu: Ben zaten AK Partiliydim
Ahmet Davutoğlu: Siyaset denklemini bir hamlede değiştirebiliriz
Son Haberler
Koç Holding çalışanı ofisten paylaşınca yorum yağdı Gündem
Koç Holding çalışanı ofisten paylaşınca yorum yağdı
Yılmaz Özdil iktidar değişirse neler olacağını açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil iktidar değişirse neler olacağını açıkladı
Federasyonlardaki usulsüzlükleri bir bir açıkladı Spor
Federasyonlardaki usulsüzlükleri bir bir açıkladı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu Magazin
Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu
Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu Gündem
Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu
Weghorst Süper Lig’e geliyor Spor
Weghorst Süper Lig’e geliyor