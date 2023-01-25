Devlet Bahçeli Köprüsü pahalıya patladı

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün temeli 2016 yılında atıldı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Toplam 215 milyon TL harcama ile tamamlanması öngörülen köprüdeki ilerleme oranı, Ağustos 2020’de yüzde 33 olarak gerçekleşti.

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Zeydan Karalar, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada, belediyenin projeyi tamamlayacak maddi imkanı olmadığını duyurdu.

Karalar, 215 milyon TL’ye yapılması planlanan köprü için Ağustos 2020’ye kadar 120 milyon TL harcandığını belirterek, “Proje daha sonra iptal edildi. İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemeleri istediğimizde 600 milyon TL’lik bir fatura ile karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Yapım işi yılan hikayesine dönen köprünün yapımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile 2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bakanlığın proje için 700 milyon TL harcayacağı bildirildi. Ancak bakanlığın 2023 yılına yönelik verileri, köprünün maliyetinin 1 milyar TL’yi aştığını ortaya koydu.

Toplam bin 668 metre uzunluğunda olması planlanan Devlet Bahçeli Köprüsü için bakanlığın, 2020-2022 döneminde 1 milyar 199 milyon 936 bin TL harcadığı belirtildi. Halen tamamlanamayan köprüye yönelik merkezi bütçeden 2023 yılı için 350 milyon TL ek kaynak ayrıldı. Projenin başlangıcında 215 milyon TL olarak duyurulan toplam maliyeti ise 3 milyar 885 milyon 895 TL olarak güncellendi.

HEDEF 2026

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 668 metre uzunluğa sahip olacak. Toplam 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam altı şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nde 24 ayak bulunacak. Köprüde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na göre köprü, 2026 yılına kadar tamamlanacak.