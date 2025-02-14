Devlet Bahçeli taburcu oldu. MHP tarafından yapılan açıklamda, "Gebze'deki tedavi süreci tamamlandı. Ankara'ya geçti. Kısa bir zaman zarfında mesaisine başlayacaktır." denildi.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞMİŞTİ

Devlet Bahçeli, partisinin 4 Şubat tarihindeki grup toplantısını iptal etmiş, sebebi merak edilmişti. Bahçeli'nin seneler sonra yeniden kalp kapakçığından rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Gebze'deki bir özel hastanede tedavi altına alınan Bahçeli'nin başarılı bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirilmişti.

TABURCU EDİLDİ

MHP kaynaklarından Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, ""Gebze'deki tedavi süreci tamamlandı. Ankara'ya geçti. Kısa bir zama zarfında mesaisine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de Bulunan Anadolu Sağlık Merkezine Daha Önce Planlanmış Tetkik, Tahlil ve Chek-Up Yapılmak Üzere giriş yapılmış Olup, Tetkitler Sonucunda Daha Önce Yapılmış Olan Kalp Kapakçığında Sorun Meydana Geldiği Gözlemlenerek Başarılı Bir Kalp Kapakçığı Girişimsel Operasyonu Geçirmiştir. Hastane Yatışından Tedavi Süreci Tamamlanmasına Kadar Başta Hastane Sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi Olmak Üzere Anadolu Sağlık Merkezinin Çok Kıymetli Doktorları, Hemşireleri ve Özveriyle Hizmet Eden Tüm Çalışanlarına Teşekkürlerimizi Sunuyoruz.14 Şubat 2025 Tarihi İtibarıyla Sayın Genel Başkanımızın Hastanedeki Tedavi Süreci Tamamlanmış Olup Bugün İtibariyle Taburcu Olarak Ankara’ya Geçmiş Bulunmaktadır. Bundan Sonraki Tedavi Süreci Nekahat Dönemi Olmak Kaydıyla Doktorların Tayin Edeceği Kısa Bir Zaman Zarfında Yüce Allah’ın İzniyle Mesaisine Başlayacaktır. Tüm Kamuoyunun ve Camiamızın Bilgilerine. Saygılarımızla"