Devlet Bahçeli'den şaşırtan sessizlik. 5 gün geçti ancak cevap vermedi!

Düzenleme: Kaynak: Rudaw.
Devlet Bahçeli'den şaşırtan sessizlik. 5 gün geçti ancak cevap vermedi!

Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip konuşsun’ çağrısıyla başlayan süreç İmralı ziyaretleriyle zirve yapmıştı. Öcalan "Bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu’ya çekilir ve cehennemini yaşar" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni açık açık tehdit etti. Bahçeli ise bu açıklamaya 5 gündür sessiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapması, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

MHP’liler, Bahçeli’nin çağrısını “milat” olarak nitelendirmiş, bir çok siyasi partili ise çağrıyla ilgili olumsuz görüş bildirmişti.

Bu çağrının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 4,5 yıl sonra ilk görüş 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşmişti.

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Bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ilk ziyaret eden isim öz yeğeni aynı zamanda DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan 4 gün önce konuşulan konuları açıkladı.

Ömer Öcalan "Kürtler Araplarla nasıl yaşayacak, Farslarla nasıl, Türkiye ile nasıl yaşayacak? Bunun formülü İmralı'da tartışıldı" dedi.

Abdullah Öcalan'ın "Türkiye bu meseleyi çözerse bu ülkede model olur. Bu mesele çözülmezse Türkiye devleti Anadolu'ya çekilir ve orada cehennemini yaşar." dediğini yeğeni Ömer Öcalan açıkladı.

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Ömer Öcalan "Bunlar söylendi. Yani söylediğim şeyler kayıt altına alınmış. Ne fazla ne eksik. Tekrar ediyorum. Abdullah Öcalan “Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır, bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu'ya çekilir ve cehennemini yaşar” dedi.

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