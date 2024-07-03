Devlet Bahçeli'den UEFA'ya sert tepki

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda ile eşleşti.

UEFA, dün attığı golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

BAHÇELİ'DEN UEFA'YA TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bahçeli, "UEFA’nın soruşturması son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.