Devlet Bahçeli'nin Olcay Kılavuz'u neden görevden aldığı ortaya çıktı

Gazeteci Alican Uludağ, "Olcay Kılavuz'un görevden alınması, geçen pazar günü oldu. Bugünkü Devlet Bahçeli-Ali Yerlikaya görüşmesiyle bir ilgisi yok. Ayrıca bu Sinan Ateş soruşturması kapsamında Kılavuz'u savcıya vereceği anlamına gelmiyor. Bahçeli'nin görevden alma gerekçesi, Kılavuz'un Halk TV'ye konuşması. Yani susmaması" diye bilgi paylaştı.

"BU OLAYDA EN ÇOK ÜZÜLEN VE EN ÇOK MAĞDUR OLAN BENİM"



Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Olcay Kılavuz'un danışmanlık görevine Halk TV'ye yaptığı açıklama nedeniyle son verdi.

Olcay Kılavuz, Halk TV'den Seyhan Avşar'a Sinan Ateş cinayetine ilişkin şunları söylemişti:



"Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle Ülkü Ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça"