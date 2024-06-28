Devlet başkanı 'kendi kendine darbe planladı' iddialarını reddetti

Arce, La Paz'daki Devlet Başkanlığı konutu Casa Grande Pueblo'da düzenlediği basın toplantısında, eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın iddialarına ve bazı medya organlarının "kendi kendine darbe planı" haberlerine cevap verdi.

Arce, Zuniga'nın önderlik ettiği bir askeri darbe girişiminin olduğunu hatırlatarak, onun kendi inisiyatifiyle hareket ettiğini söyledi.

Arce, Zuniga'nın suçlamalarını "çirkin" bulduğunu vurgulayarak halkın kanıyla popülerlik kazanacak bir siyasetçi olmadığını açıkladı.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ile darbe girişiminden önce telefonla görüştüğünü belirten Arce, önlemini alması için onunla iletişime geçtiğini belirtti.

Arce, darbe girişimi öncesi silahlı kuvvetlerde olağan dışı hareketlenmeler gözlemlediklerini ve gelecek olayları tahmin ettiklerini söyledi.

Zuniga, gazetecilere gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada kendisinin masum olduğunu ve Arce’nin kendisine "Popülaritemin yeniden yükselmesi için bir şeyler yapmalıyız" dediği iddiasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin yasadışı şekilde hareket ettiğini ve ordunun demokrasiye saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, La Paz'daki hükümet sarayına bir askeri zırhlı aracın zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askeri müdahaleye maruz kalan vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı bildirildi.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile bire bir görüşmüş ve askerlerin derhal geri çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halkın sakin olmasını istemişti. Bu çağrı üzerine binlerce kişi meydanlara inerek askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emriyle, darbe girişiminde bulunan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Arce yönetimine karşı darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.