Devlet Başkanı'ndan şok iddia. Maradona öldürüldü

Kaynak: AA
Devlet Başkanı'ndan şok iddia. Maradona öldürüldü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın "öldürüldüğüne dair bir tezi olduğunu" söyledi.

Başkent Karakas'taki Anıtsal Stadyumu'nda "Maduro Podcast" programına konuk olan Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerek futbol dünyasını gerekse tüm dünyayı sarsacak bir açıklama yaptı.

25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hakkında konuşan Maduro, "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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“MARADONA'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYORUM”

Maduro, Arjantin'de "faşizmin" iktidara gelmesi için her şeyi planlandığını iddia ederek, "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Ölümünden bir gün önce 60. yaş doğum günü vesilesiyle onunla konuştum ve şunu söyledim; 'Diego, Venezuela'ya gel, seninle burada ilgileneceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

“SEN ARJANTİN'DE KİMSENİN SÖYLEMEYE CESARET EDEMEDİĞİ ŞEYLER SÖYLEDİN”

Maradona'nın hayatına dair endişelerini kendisiyle paylaştığını ifade eden Maduro, "Daha önceki bir konuşmamızda ona, 'Kendine iyi bak Diego. Bak, çok kötü insanlar var, sen haksızlığa isyan eden halkın sesi olduğun için faşistler seni rahat bırakmaz. Sen Arjantin'de kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyler söyledin' demiştim" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE DIEGO'YU BİTİRDİLER..."

Maduro, eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner'e yönelik suikast girişimini de anımsatarak, "Arjantin'in sembollerine son vermeye yönelik operasyonlar düzenlediler. Önce Diego'yu bitirdiler, buna eminim. Sonra da Cristina'ya son vermek istediler, canlı yayında onu öldüreceklerdi" ifadelerini kullandı.

"ARJANTİN'DE İKTİDARA FAŞİZM VE SİYONİZM GELDİ"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Bir şeyi söylemeden edemeyeceğim, Arjantin'de Milei ile iktidara faşizm ve siyonizm geldi. Milei, 'Venezuela'nın yaptırımlara tabi tutulması, kuşatılması ve yenilgiye uğratılması için her şeyi yapacağım.' diyor. Buradan ona sesleniyorum, 'Sen ve senin gibi kaç kişi var?" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Maduro, Maradona ile ilgili gerçeğin bir gün ortaya çıkartılacağına inandığını ve faşizmin Arjantin'de tekrar yenilgiye uğratılacağına emin olduğunu belirtti.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde 25 Kasım 2020 tarihinde kalp yetmezliği ve akciğer ödemi sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Kasım 2020 tarihinde beyin ameliyatı olan ve evde müşahede altında tutulan Maradona'nın ani ve şüpheli ölümünden sonra soruşturma başlatılmıştı.

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