Devlet başkanlığı seçiminin kazananı belli oldu

Sandıkların yüzde 50'sinin açılması sonucunda edinilen sonuçlara göre, Devlet Başkanı ve Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Abinader, oyların yüzde 58,85'ini alarak devlet başkanı oldu.

Halk Gücü (FP) adayı eski Devlet Başkanı Leonel Fernandez yüzde 26,9 ve Dominik Kurtuluş Partisi'nin (PLD) adayı mevcut Santiago Belediye Başkanı Abel Martinez ise yüzde 10,72 oy alabildi.

Abinader'in siyasi arenadaki rakipleri Fernandez ve Martinez, mağlubiyeti kabullenerek devlet başkanını seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

"HALK DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİ"

Devlet Başkanı Abinader, rakiplerinin kendisini arayıp kutladığını vurgulayarak, "Tüm Dominiklilerin devlet başkanı olacağım. Halk, açıkça değişimi destekledi. Demokratik yarış için rakiplerime teşekkür ediyorum." dedi.

Böylece seçimleri ilk turda galip kapatan Abinader, ülkeyi 2024-2028 yılları arasında bir kez daha yönetme hakkı kazandı.

Yerel basında yer alan habere göre, Abinader'in partisi, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımında da çoğunluğu kazanmayı başardı.

Dominik Cumhuriyeti'nde halk, yeni devlet başkanı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek için dün sandık başına gidip oy kullanmıştı.