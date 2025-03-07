Devlet desteğiyle başladı, şimdi ABD ve Çin kapış kapış alıyor!

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda halı üreticisi Deniz Karyüz, aldığı hibe desteği sayesinde Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan halı fabrikasını büyüttü.

TAMAMEN YÜN MALZEME!

Ürettiği halıları ilk olarak yurt içine ardından yurt dışına satmaya başlayan Karyüz, şunları kaydetti: