Devlet okulunda Hamas propagandası, Haniye’nin konuşması izletildi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu İran’ın başkenti Tahran’da öldürüldü.

İsrail tarafından konutunda füzeyle vurulup öldürülen HAMAS lideri için Türkiye’de 1 gün milli yas ilan edilirken Cuma namazı sonrası da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl’de bulunan Gazi İlköğretim Okulu’nda da HAMAS lideri İsmail Haniye’nin Hamas’ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşması izletildi.

Videoda Haniye, “Bugün HAMAS’ın kuruluş yıldönümünde canımız, kanımız, ailemiz ve sahip olduğumuz her şey Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya feda olsun. İsrail diye bir devlet yok ki, Kudüs onun başkenti olsun. Başımız gövdemizden ayrılsa bile onları tanımayacağız. Kudüs’ü satmayacağız, hayır. Filistin’i bölmeye hayır, haklarımızdan vazgeçmeye hayır, İsrail’i tanımaya hayır, İsrail’i tanımayacağız” ifadelerini kullanıyor.