"Devletimiz sağ olsun" diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler

Kırıkkale'de trafik güvenliğini artırmak için emniyet müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerini artırdı. Trafik düzenini bozan ve gürültü kirliliği yaratan sürücülere karşı etkin bir mücadele yürütülüyor. Ekipler, kask takma, araç plakası ve belgelerin kontrolü, egzoz gürültüsü gibi konularda denetimler yaparak kurallara uyumu sağlamaya çalışıyor. Kuralları ihlal eden sürücüler hakkında ise yasal işlemler başlatılıyor. Aşırı gürültü yaparak çevre huzurunu bozan ve tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletler ise trafikten men edilmekte.

Yahşihan bölgesinde yapılan kontrollerde, 321 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 115 araç detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan bu denetimler sonucunda, kurallara riayet etmeyen 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Kuralları ihlal eden 16 motosiklet ise trafikten alıkonuldu.

Seyrantepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, motosikletinde bir dizi teknik aksaklık ve standart dışı ekipman bulunan Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira idari para cezası kesildi. Ceza sonrası "Devletimiz sağ olsun" diyerek tepkisini dile getiren Mutlu, motosikletinin elektrik sistemiyle ilgili çeşitli ihlaller nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Diğer ceza alan sürücülerle birlikte ceza makbuzlarını göstererek kameralara poz verdi. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların refahı ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.