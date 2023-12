Devletin emekli maaş planı sızdı. Emeklileri ayaklandıracak haber

SGK Uzmanı Ali Tezel, milyonlarca emekliyi ayaklandıracak kötü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Tezel, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) emeklilere etkisinin nasıl olacağını tek tek anlattı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından emeklilikte yapılacak yeni düzenleme gündeme bomba gibi düştü.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanların, emekliliklerinde ikinci bir emeklilik geliri elde etmeleri için ikinci basamak emeklilik sistemine geçilecek. Böylece çalışanlar emekli olduklarında hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alacaklar.

Emeklilik yaşının kademe ile 65’e çıkarılacağını belirten SGK Uzmanı Ali Tezel, "Beş yıllık plan ile 9.9.1999 sonrasında işe girenler için emeklilik kademeli olarak 65 veya 70 olacak aylık bağlama oranları da %25’e kadar düşürülecek" ifadelerini kullandı.

Tezel'in iddiasına göre emekli aylığı bağlama oranları da yüzde 25'e düşürülecek. Tezel "Şu anda aylık bağlama oranı yüzde 28, bunu da yüzde 25'e düşürecekler. Yani daha düşük emekli maaşı verecekler" açıklamalarında bulundu.

AYLIK BAĞLAMA ORANI

2000-2008 arasında Aylık Bağlama Oranı (ABO), Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5 bin 400 günün her 360 günü için yüzde 2 ve daha sonraki her 360 gün için yüzde 1.5 oranlarının toplamı alınarak belirleniyordu. ABO’da üst sınır yoktu.

Şimdi ise ABO, toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınıyor. ABO yüzde 90’ı geçemiyor.

Aylık hesaplamalarının bu kadar karmaşık ve teknik olmasının nedenleri; sistemlerin sürekli değişmesi ve sistemlerin birbirine entegre edilmeye çalışılması.

EMEKLİ ZAMMINI DA AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, bir ay önce 2024 yılında emekliye yapılacak zamma ilişkin konuştu. Tezel, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40 zam yapılacak” açıklamasında bulundu.