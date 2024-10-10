Devletin güvenliği İsrail'e emanet! Türkiye'ye saldıracak diyorlardı

Filistin ve Lübnan'daki olaylar sonrası, Erdoğan, İsrail'in durdurulması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye'deki devlet kurumlarının İsrail merkezli Checkpoint adlı şirketin dijital güvenlik ürünlerini kullandığını iddia etti. Bu şirketin İsrail ordusuna destek verdiği ve İçişleri, Adalet, Hazine bakanlıkları ile Türksat ve Genelkurmay'ın bu ürünleri kullandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu ürünlerde üretici firmanın bildiği zafiyetler olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiği ve bu ticaretin Filistin'deki şirketler aracılığıyla yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'den Filistin'e yapılan çelik ihracatı büyük oranda arttı.

Checkpoint'in İsrail ordusuna destek verdiği ve Türkiye'de boykot edilen firmalar arasında olduğu ifade edildi.

Cihan, devlet kurumlarının Checkpoint ürünlerini kullandığını ve bu ürünlerin İsrail ordusuna hizmet ettiğini belirtti.