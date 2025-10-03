Devletten kiralık konut! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğinin altı çizildi.

Projenin amacının İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak olduğu iddia edildi.

Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletileceği vurguladı.

500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacağının altı çizildi.

500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bakanlık duyurdu

EV SAHİBİ DEVLET OLACAK

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

KURA ÇEKİLECEK

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.