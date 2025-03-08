Devrekli muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldiler

Devrek Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, genel meclis üyeleri ve çok sayıda davetli yer alarak dayanışma ve kaynaşma örneği sergiledi.

Program sırasında Dernek Başkanı Fatih Çarıkçı, katılım gösteren herkese teşekkür ederek Ramazan-ı Şerif'i kutladı.

İftar etkinliğine; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanları Özcan Ulupınar ve Satılmış Gebeş ile çok sayıda yetkili ve muhtar katılım sağladı.