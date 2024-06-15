Devrik cumhurbaşkanının dokunulmazlığı kaldırıldı

Eski Cumhurbaşkan Mohamed Bazoum'un avukatı, Cuma günü yaptığı açıklamada Nijer Yüksek Mahkemesi'nin ülkenin demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un dokunulmazlığını kaldırdığını söyledi.

Vatana ihanet iddiasıyla karşı karşıya olan Bazoum, geçen yaz askeri cunta tarafından devrilmişti. Bazoum ve ailesi, geçen yaz iktidarını deviren askeri darbeden bu yana ev hapsinde tutuluyor. Cuntacılar, Bazoum hakkında "vatan hainliği" ve ulusal güvenliği baltalamaktan dava açmayı planladıklarını söyledi ve bu yılın başında ülkenin en yüksek yargı makamı haline gelen Devlet Mahkemesi'nde dokunulmazlığının kaldırılması için yasal işlem başlattı.

Bazoum zorla iktidardan uzaklaştırılmadan önce Nijer, Batı'nın, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesindeki en büyük güvenlik ortağıydı.

Askeri cunta iktidara el koyar koymaz ilk iş olarak Nijer'deki Batılı birliklerin ülkeden çekilmesini emretti ve güvenlik yardımı için Rus paralı asker grubu Wagner'e başvurdu. Pentagon bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin Eylül ortasında Nijer'den ayrılacağını açıkladı.