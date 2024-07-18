Devrik milyarder Marmaris'e demirledi

Zenginlerin yatlarının konumlarını bildiren Telegram kanalı Antiglianets’in paylaştığı son veriler herkesi heyecanlandırdı.

ECLİPSE MARMARİS'TE

Uzun yıllar Chelsea’nin sahibi olduktan sonra Rusya - Ukrayna savaşının patlak vermesiyle İngiliz ekibini satmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Eclipse Marmaris'e geldi 164 metre uzunluğunda olan Eclipse’yi görenler gözlerini alamadı.

430 MİLYON STERLİN DEĞERİ VAR

430 milyon sterlin değeri olan lüks yat 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip.

İSTANBUL'DA YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mirror gazetesinin haberine göre, Abramovich şu anda Anadolu Hisarı'nda Boğaz manzaralı bir evde yaşıyor. İddiaya göre Abramovich, borsanın önde gelen isimlerinden Ahmet Okumuş'tan bir mülk kiraladı ve burada yaşamak için ayda 40 bin sterlin (1 milyon 472 bin TL) ödüyor.

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