Devrilen ağaç can aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmur sırasında ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, dünden bu yana ülkenin güneyinde ve Paris civarında şiddetli yağış ve seller etkili oluyor.

Başbakan Michel Barnier, bakanlıkta kurulan kriz masasında yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin dünden bu yana ülke genelinde 2 bin 300 çağrıya müdahalede bulunduğunu aktardı.

Barnier, Fransa'nın güneyinde 40 yıldır bu denli şiddetli bir yağış dönemi görülmediğini ifade ederek, Lyon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki ulaşımı sağlayan ve sular altında kalan A47 otoyolunu ulaşıma açmanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Başbakan Barnier, halkın, iklim değişikliğiyle beraber doğal afetler ve risklerle daha fazla yüzleşmeye hazır olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Paris'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dün akşam başkentin 19'uncu bölgesinde bir ağacın devrilmesi sonucu 49 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.