"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan genç oyuncu İbrahim Yıldız 15 Ağustos günü İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü Yıldız'ın yakınlarından yeni bir haber geldi.

BİLİNCİNİN AÇILDIĞINA DAİR HABERLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Yıldız’ın tedavisinin ardından bilincinin açıldığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun babası Kaya Yıldız ise, oğlunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada oğlunun tedavisinin sürdüğünü ve bilincinin ise hiç açılmadığını söylemişti.

‘ÇOK DUAYA İHTİYACI VAR KARA GÖZLÜMÜN’

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ünlü ismin önemli bir ameliyata gireceği öğrenildi.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada; "Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var kara gözlümün" ifadelerine yer verildi.