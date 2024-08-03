Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü

Kaynak: DHA
Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü

Sarıyer'de inşaat alanında devrilen kamyonun altında kalan işçi öldü

Sarıyer'deki bir inşaat alanında hafriyat kamyonu devrildi. İnşaat işçisi Abdülkadir Doğan devrilen kamyonun dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Bebek Yolu sokaktaki kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, inşaat alanına dorsedeki malzemeleri indirdiği sırada, kontrolden çıkıp devrildi.

Bu sırada kamyonun yanında bulunan 44 yaşındaki inşaat işçisi Abdülkadir Doğan, dorsenin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdülkadir Doğan'ın olay yerinde can verdiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerince hafriyat kamyonunun dorsesinin altından çıkarılan Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Serdar Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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