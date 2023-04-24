Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan minibüs, devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girip yön tabelalarını yıktıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Çay karayolu Dinar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 03 M 0102 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarındaki refüje girip ardından yön tabelalarını yıkıp devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü A.B., ile İ.B. S.B. ve Z.B.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Çay devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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