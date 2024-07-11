Devrilen minibüste1 ölü 6 yaralı

Meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Yurtbaşı mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Hüseyin Uçar idaresindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp yol dışındaki taşlı topraklı alanda yan yattı.
Korkunç kazada, Kars Sarıkamış nüfusuna kayıtlı Behçet Atay hayatını kaybederken Hüseyin Uçar, Erim Atay, Engin Uçar, Zeki Atay, Abdullah Uka ve İbrahim Uka yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.