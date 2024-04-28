Devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Neşet Kaya (59) adlı vatandaşın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Yatağan ilçesi Kafaca Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre 59 yaşındaki Neşet Kaya, tarlada çalıştığı sırada henüz tespit edilemeyen bir sebeple aracın kontrolünü kaybetti. Hakimiyeti kaybolan traktör devrilirken, Neşet Kaya traktörün altında kaldı.

aw192377-02.jpgOlayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kaya'yı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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