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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

Sakarya’da traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:30
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Devrilen traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yukarı Çalıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yunus Y. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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