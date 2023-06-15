Devrim Özkan bikinisiyle güneş banyosu yaptı

Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Sezonu Bodrum'da açan Özkan, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Hem denizden hem şezlongdan paylaşım yapan Özkan, sosyal medyaya damga vurdu.

Devrim Özkan’ın paylaşımını meslektaşları ve hayranları kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.



