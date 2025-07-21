Devrim Özkan bikinisiyle ortalığı yaktı geçti!

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Devrim Özkan, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

LUCAS TORREİRA’DAN AYRILMIŞTI

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık AŞK yaşayan Devrim Özkan geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırmıştı.

Dizinin final olmasıyla tatile giden Özkan, Yalıkavak'ta objektiflere yakalandı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Devrim Özkan, daha sonra flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı.

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özkan, ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.