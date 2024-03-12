Devrim Özkan'dan aşk iddialarına yanıt! 'Ebo' ile kol kola görüntülenmişti

Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı çok konuşulmuştu. Ocak ayında biten ilişkiden sonra Devrim Özkan, "Ebo" olarak da tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile kol kola bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bu görüntünün ardından "İkilinin arasında aşk mı yaşanıyor?" soruları akıllara geldi.

Muhabirlerin sorduğu “Yeni bir aşk mı var?” sorusu üzerine Devrim Özkan, "Sadece arkadaşız" diyerek cevap verdi. ​​​​​​​

“GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEK İSTEMİYORUM”

“Arkadaşız” cevabını vermesine rağmen İbrahim Tilaver ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya devam eden Devrim Özkan, kendi Instagram hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Özkan, açıklamasında: "Herkese merhaba, bugün hakkımda çıkan ilişki haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Muhabir arkadaşıma da vermiş olduğum cevapta olduğu gibi; kalabalık bir arkadaş grubu ile yemeğe çıktık. Uzun süredir hakkımda yazılan doğruluğu olmayan konularla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Arkadaşlarımızla gülüp eğleneceğimiz günlerimiz bol olsun. Sevgiler." İfadelerini kullandı.

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İddialara kayıtsız kalmayan İbrahim Tilaver ise "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gerek benim gerekse arkadaşlarımın özel hayatına saygı gösterilmesini ve bu tür asılsız haberlerin yayılmasına itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla Ebo..." diyerek açıklama yaptı.