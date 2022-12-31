Süper Lig'den ayrılan Dia Saba'nın takımı belli oldu

Sivasspor'da bu sezona damga vuran isim Dia Saba oldu. Sezon başında Al-Nassr'dan bedelsiz olarak transfer edilen Arjantinli orta saha oyuncusu, 20 resmi maçta 6 kez fileleri sarstı, 7 de asist yaptı. Saba, son Galatasaray maçında da Erdoğan Yeşilyurt'un kaydettiği golün hazırlayıcısı olmuştu. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun Sivas macerası kısa sürdü.

EYÜPSPOR İDDİASI

takıma veda eden tecrübeli futbolcu, "Ayrılık kararı almamın nedeni ailevi sebepler. Çocuklarımın kendi dillerinde eğitim almalarını istiyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim" dedi. Dia Saba, geleceğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraksa da 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Arjantinli futbolcuya yurt dışından da teklifler geldiği ancak hem Eyüpspor'un sunduğu proje hem de İstanbul'da yaşamak için tercihini 1. Lig ekibinden yana kullandığı belirtildi.