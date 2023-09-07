Diabate imzayı attı. Transfer Trabzonspor'a yaradı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Fousseni Diabate yeni takımına imzayı attı! Trabzonspor da transferden pay alacak

Geçtiğimiz yıl Temmuz 2022'de Trabzonspor'dan Partizan'a transfer olan Fousseni Diabate, şimdi de İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'a transfer oldu.

Lausanne-Sport, Malili oyuncu için Partizan'a 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Trabzonspor ile Partizan arasında yapılan ve KAP'a bildirilen o günkü anlaşmaya göre Sırp ekibi, Diabate'nin bir sonraki transferinden ötürü Bordo Mavili takıma %5'lik pay verecekti. Buna göre Partizan, Diabate'nin Lausanne-Sport'a transferi sebebiyle Bordo Mavili kulübe 30 bin Euro'luk ödeme gerçekleştirecek.

Lausanne-Sport ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Partizan kariyerinde 8 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.

Malili oyuncu, Trabzonspor'dan önce Türkiye'de; Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor'da da forma giymişti.