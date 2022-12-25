﻿Cansız bedeni bulundu. Dicle Nehri'ne atlamıştı

İHA
Cizre'de Dicle Nehri üzerinde bulunan köprüden bir gencin atladığı ihbarı üzerine dünden beri çalışma yürütüldü.
Şırnak AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek veren Cizre itfaiyesi, 112 sağlık ekipleri, Diyarbakır AFAD ve Bitlis polis kurbağa adam ekiplerinden oluşan dalgıç ekipleri, bu sabah 09.35’te 19 yaşındaki Nimet K.’nin cansız bedenine ulaştı.
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