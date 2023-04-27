Didem Balçın oğlu Alican'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Ünlü oyuncu Didem Balçın oğlu Alican'ın 2. yaş gününü kutladı. Balçın oğlunun fotoğrafını da sosyal medyadan ilk kez paylaştı.

Didem Balçın oğlu Alican'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Oyuncu Didem Balçın dün çok özel bir gün yaşadı. Son olarak “Çakallarla Dans” serisinin yeni filminde seyirci karşısına çıkan oyuncu oğlu Alican’ın 2. yaş gününü kutladı.

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Uzun süre Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinde “Selcan Hatun” rolüne hayat veren Balçın bu önemli günde oğlunun fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

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Didem Balçın, avukat eşi Can Aydın ile oğulları Alican’la beraber objektif karşısına geçip çektirdikleri fotoğrafları “Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşatan 2 adam, beni göklere çıkaran 2 büyük aşk… Şükretmek için en büyük 2 sebep… İyi ki doğdun canım oğlum ve iyi ki canım kocam… Alican 2 yaşında” mesajıyla yayınladı.

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