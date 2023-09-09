Didem Balçın’ın yeni dizisi belli oldu

Didem Balçın uzun süre reyting rekortmeni dönem dizilerinde rol almış, önce 5 yıl süren “Diriliş Ertuğrul”, ardından “Kuruluş Osman” dizilerinde Selcan Hatun‘u canlandırmıştı.

Aynı zamanda 2017’de Ataşehir’de açılan çok amaçlı sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas’ın da ortakları arasında yer alan ve bugüne kadar birçok önemli sanat eserinin halkla buluşmasına katkı sağlayan başarılı oyuncu ekrana iddialı bir diziyle dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Didem Balçın, duayen yapımcı Fatih Aksoy‘un yeni dizisi “Küçük Anne”yle el sıkıştı. Hazırlıkları süren dizi annesi Seher, okuduğu lisede hizmetli olan 16 yaşındaki İnci’nin doğum sahnesiyle başlıyor. Didem Balçın şimdiden merak uyandıran dizide “Aylin” rolüne hayat verecek.