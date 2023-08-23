Didem Soydan ile öğretmen hayranı arasında kuki tartışması. Bütün mesajlar ifşa oldu

Editör: Ayşe Memiş

Model Didem Soydan giydiği kıyafetler ve pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Soydan, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozabir takipçisi olay olacak yorum yaptı.

"SENİN ŞEFTALİN MERAK EDİLİYOR”

Bir kullanıcı fotoğrafa, “Güzel insan aç da şu ülkenin merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Soydan ise şu cevabı verdi:

Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz ,aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bi şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler.

Ancak tartışma burada bitmedi. Öğretmen olan takipçisi Soydan’ın ile Instagram’daki mesajları da paylaştı.

Soydan ile ikili arasındaki tartışma DM’den devam etti. Soydan’ın "Kıyamam hocamın kuki aşkı derin. Yönelimlere saygımız sonsuz” dediği görülürken takipçisi ise şöyle cevap verdi:

Yönelim deneyimi konusunda üstad sensin.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Soydan, konuk olduğu programda hala eski sevgilisine aşık olduğunu ancak o kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesiyle olay olmuştu.

İŞTE SOYDAN VE TAKİPÇİ ARASINDA GEÇEN DİYALOĞUN TAMAMI: