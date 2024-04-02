Didem Soydan’dan şaşırtan Murat Kurum paylaşımı. ‘Bıyıklı’ gönderme tepki çekti

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Didem Soydan’dan şaşırtan Murat Kurum paylaşımı. ‘Bıyıklı’ gönderme tepki çekti
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sıkça gündemde yer alan Didem Soydan, İstanbul'da seçimleri kaybeden aday Murat Kurum'a teşekkürlerini ilettiği mesajı tepki çekti.

Seçim sonuçlarını yakından takip eden Soydan, seçimle ilgili bir paylaşım yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan ve seçimi kaybeden AKP adayı Murat Kurum'a, model Soydan'dan bir teşekkür mesajı geldi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, Murat Kurum'un bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten teşekkür etmem gereken kişi sensin ve seninle aynı fikirde olanlara. Yani, karşı tarafın işini bu kadar kolaylaştırır mısın ey değerli insan. Seni gönlümde her zaman farklı bir yerde tutacağım, üstelik bıyığın için de ayrıca teşekkür ederim.”

Seçimlerin ardından Kurum, “Hangi partiyi tercih ederse etsin, sandığa giden her vatandaşımıza teşekkürlerimi sunarım. Bize güvenen ve bizimle aynı yolda yürüyen tüm dava arkadaşlarıma minnettarım. Bizi kucaklayan tüm İstanbullu hemşehrilerime şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

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