Didem Soydan'ın belden aşağı paylaşımı olay oldu

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü model Didem Soydan, bu defa belden aşağısını paylaştı.

Didem Soydan'ın belden aşağı paylaşımı olay oldu

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel manken Didem Soydan, uslu durmuyor.

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Soydan, bu defa tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Soğuk içeceğini bacak arasına koyup poz veren Soydan, takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.

"Babandan utan"

Hem tatil yapan hem de marka tanıtımı yapan güzel model, belden aşağısını paylaşarak takipçilerini ikiye böldü. Soydan'a gelen mesajlardan birinde "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yazıyordu.

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"Sülalem rahat"

Manken, "Sülalem rahat." cevabını vererek yine adından söz ettirdi.

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