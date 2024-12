Didem ve Sinem Balık, 21 Aralık’ta İzmir’de Sahne Alacak

Dünya opera sahnelerinin önemli isimleri arasında yer alan ve "Opera Twins – Opera İkizleri" olarak tanınan Didem ve Sinem Balık, özel bir konserle İzmirlilerle buluşmak için hazırlıklarını tamamladı. 21 Aralık Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Avrupa Parlamentosu, New York, Birleşmiş Milletler, Viyana Hofburg Sarayı ve Rathaus Meydanı gibi prestijli mekanlarda sahne alan ve Türkiye'yi opera sanatında temsil eden Didem ve Sinem Balık kardeşler, konserin içeriği hakkında şunları söylediler: "Bu özel konser, İzmir'in kalbinde gerçekleşecek ve Mazi, La Cumparsita, Hernando's Hideaway, Por una Cabesa gibi tangoların yanı sıra, My Heart Belongs to Daddy, Evita gibi Broadway müzikallerini, Tombe la Neige, Sessiz Gemi, Anlamazdın gibi evergreen şarkılarla izleyicilere çok özel bir repertuar sunacağız. Konser, Carmen operasından derlenmiş en güzel aryalarla son bulacak. Sahnede her adımda özel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz."