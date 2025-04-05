Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dönüşüyle birlikte araç yoğunluğu arttı. Trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için çalışıyor.

Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililer, dönüş yolunda trafiğin tatilin son günü yarın artmasını beklediklerini söyledi.

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

Tatilciler dönüyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yükseldi

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