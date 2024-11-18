Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknelerinin denizde karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlık denetim ve kontrol faaliyetleri ve 1380 sayılı su ürünleri kanunun kapsamında perakende satış yeri, deniz, karaya çıkış noktasında, trol ve gırgır gemilerine yönelik su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Balıkçılara 6/1 numaralı ticari amaçlı ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

Didim’de balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı

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