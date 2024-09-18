Didim’de kaçak sigara operasyonunda 68 bin adet makaron bulundu

Kaynak: İHA
Didim’de kaçak sigara operasyonunda 68 bin adet makaron bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda düzenlenen operasyonda 68 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 bin adet doldurulmuş makaron ortaya çıktı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik çalışma sonrasında Akbük Mahallesi'nde kaçak sigara sattığı belirlenen M.A. isimli şüphelinin işletmesi ve ikametinde arama gerçekleşti. Yapılan arama sonucunda, 68 bin adet doldurulmuş makaron, 11 kg açık tütün, 62 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet elektrikli terazi bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Didim’de kaçak sigara operasyonunda 68 bin adet makaron bulundu

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