Didim’deki kurşunlama olayında 3 şüpheli mahkemece tutuklandı

Kaynak: İHA
Didim’deki kurşunlama olayında 3 şüpheli mahkemece tutuklandı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin olduğu sokakta gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin olduğu sokakta gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın Efeler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokakta kurşunlama olayı meydana gelmişti. Olayın duyulmasının ardından Başkan Gençay emniyete giderek şikâyetçi olmuştu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim KOM amirliği ekipleri ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameraları ve teknik takip sonucunda şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilerek gözaltına alınan D.Y., H.E., M.A.E., G.B.,H.K. isimli 5 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., H.E., ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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