Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı

Aydın Didim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, E.A. ve Ö.A. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonu gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. 2 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 11,89 gram esrar maddesi, 1,91 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, E.A. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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