Digitürk paket fiyatlarına rekor zam!

Enflasyon ve ekonomik kriz A’dan Z’ye her sektörü etkilemeye devam ediyor. Her sektöre zam üstüne zam yağıyor. Bu kez futbolseverleri üzecek bir zam haberi geldi.

Gazeteci Turhan Bozkurt, Digitürk'ün Lig Paketi fiyatlarının yükseldiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bozkurt'un iddialarına Digitürk paketi 300 TL iken şimdi Digitürk'ün popüler Lig paketinin fiyatı 849 TL'ye çıktı.

Bozkurt ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon oranlarıyla fiyat artışını kararlaştırarak eleştiri de yaptı. TÜİK'e göre enflasyon %71 olarak açıklanmıştı, ancak Bozkurt bu oranın gerçeği yansıtmadığını ima ederek, "Buna kim inanır?" diyerek paylaşım yaptı.

Ayrıca Bozkurt, yeni fiyatlarla birlikte, bir yıllık taahhütlü paketlerin aylık ücretinin ise 749 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Dolasıyla zam haberini duyan futbolseverler çöküş yaşayacak. Artık maç izlemenin de tadı tuzu kalmayacak.

“BİR YILLIK TAAHHÜTLÜ PAKET AYLIK 749 TL”

Bozkurt paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aylık Digitürk paketi 300 TL idi. Sadece Lig Paketi. 849 TL’ye çıktı.

Şimdi bir yıllık taahhütlü paket aylık 749 TL.

TÜİK’e göre enflasyon %71. Buna kim inanır?

“İŞLETMELER KAN AĞLAMAYA BAŞLADI”

Diğer yandan Bozkurt başka bir paylaşımında ise tepkisini şöyle dile getirdi:

Geçen sene Digitürk işetme paketi 67 bin TL idi. Aynı paket bu sene 575 bin TL’ye çıktı. Üstelik Euro 37,50 TL’yi geçerse kur farkı ilave edilecek.

İşletmeler kan ağlamaya başladı. İki şubesi olan bir işletme nasıl ödeyecek? Alkolsüz mekân fiyatı bu. Alkollü mekânlar için tarife 1 milyon TL’den başlıyor. Enflasyon %71, hatta düşecek!

TÜİK: ENFLASYON YÜZDE 71

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı veriler tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,64, 6 aylık enflasyonu da 24,73 açıkladı.

Ayrıca TÜİK yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak duyurdu. Ancak zamların enflasyondan kat kat fazla olması dikkat çekiyor.