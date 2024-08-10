Dijital Okullar Projesi başlatılıyor

Proje, Katar Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı'nın ülke genelinde e-öğrenmeyi artırmaya hazırlanması kapsamında Katar ile iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Pilot projeye katılmak üzere bölgelerden toplam 15 okul seçildi.

Eğitim Bakanı Anna Nghipondoka, bu okulların bazılarında projeyi resmen başlatacak.

Eğitim, sanat ve kültürden sorumlu yönetici direktör Sanet Steenkamp, ​​“Dijital okullar projesi Katar hükümeti tarafından destekleniyor ve amaç, bakanlık bünyesindeki resmi eğitim müfredatına uygun dijital içerik geliştirmek” diyor.

Steenkamp ayrıca "Okulları değerlendirip gerekli dijital cihazlarla donatabileceğimizi öngörüyoruz. Toplam 120 öğretmen eğitildi ve bunlardan 70'i 12 Ağustos'ta Okahandja'daki Ulusal Eğitim Geliştirme Enstitüsü'nde mezun olacak" diye konuştu.

Bakanlık, pilot program için okulları seçerken internet erişimi, donanımlı laboratuvarların varlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim almış öğretmenlerin bulunması gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurdu.

Bu arada, Namibya'da 2023'te dijital öğrenmeye ilişkin revize edilmiş bir politika yürürlüğe konumuş olsa da henüz başlatılamadı.

Proje, Namibyalılar arasında yüksek kaliteli eğitime eşit erişimi sağlamayı ve dijital vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hükümet, 2026 yılına kadar dünya çapında bir milyon öğrenciye eğitim vermeyi amaçlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir kuruluş olan Dijital Okul ile bir anlaşma imzaladı.

Dijital Okullar Projesi, ülke genelinde e-öğrenmeyi optimize etmek için okulların çevrimiçi olarak birbirine bağlanmasını sağlamayı amaçlayan Giga Projesi'ne paralel olarak yürütülüyor.

Bakanlık, bu yıl Mısır'da öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi ve öğretmen koçluğunu desteklemek için yapay zekanın kullanılmasının amaçlandığı üst düzey bir zirveye katıldı.

Bakanlık bugüne kadar altyapı projelerinin genişletilmesi, dijital okuryazarlığın desteklenmesi ve e-öğrenmenin başarısını sağlamak için özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle ortaklık kurulmasına odaklanmış durumda.