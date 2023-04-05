Taksi yolcularının hayatını kolaylaştıracak yeni uygulama: 'taksim'

DHA’nın haberine göre, İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Yolcular, TAKSİM uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Yolcuların taksicileri puanlama özelliği de bulunuyor, böylece yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak hedefleniyor" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın mobil ödeme ve taksi çağırma uygulaması 'TAKSİM' hayata geçirildi. Uygulama kullanıcılarına; bulunulan konuma taksi çağırma, güvenli kredi kartı ödemesi, sarı-turkuaz-siyah taksi seçimi, şoför puanlama sistemi gibi hizmetleri sunuyor. Anadolu Yakası taksileri ve Avrupa Yakası taksileri uygulamanın yönlendirme sistemiyle kendi bölge ve yönlerine uygun konumlara yönlendiriliyor. TAKSİ-M uygulaması Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulama marketlerden bugünden itibaren indirilebilecek. Yerli ve milli olarak geliştirildiği belirtilen uygulamanın merkezi ise Seyrantepe'de bulunan İTEO binasının içinde yer alıyor.

TAKSİMETRE ÜCRETİNİ ÖNCEDEN GÖREBİLİYORLAR

Uygulamanın tanıtım konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "TAKSİM, müşterilerine sunduğu yenilikçi özelliklerle, İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİ-M uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca, gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha plan bir şekilde hareket edebiliyorlar. TAKSİM'in sunduğu yenilikler arasında yolcuların taksicileri puanlama özelliği de bulunuyor. Bu sayede yüksek puanlı sürücüler, öncelikli olarak çağrı alıyor ve yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmaları sağlanıyor. Böylece hem sürücülerin performansını artırmak, hem de yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak hedefleniyor" dedi.

ANADOLU VEYA AVRUPA YAKASI TAKSİLERİ ARASINDAN EN UYGUN TAKSİLERLE EŞLEŞTİRME YAPIYOR

Uygulama üzerinde sarı,turkuaz ve lüks taksi seçimi yapılabildiğini belirten Aksu, " Yolcular gidecekleri adresi uygulama üzerinden belirterek adres tarifi ile uğraşmadan konforlu bir yolculuk gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, TAKSİM uygulamasıyla yolcuların gideceği yöne göre, Anadolu veya Avrupa yakası taksileri arasından en uygun taksilerle eşleştirme yapıyor. Bu sayede yolculara, gitmek istedikleri yere en uygun taksi yönlendirilmiş oluyor. Böylece, müşterilerin taleplerine uygun araçlar gönderilerek, enerji ve kaynak tasarrufu sağlanıyor. Bu da çevre dostu bir ulaşım modelinin benimsenmesini sağlarken, taksi ekosisteminin toplam verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor" dedi.

SÜRÜCÜLER KAZANÇLARINI ARTIRABİLİYOR

Aksu "TAKSİM sürücülere en düşük komisyon ücreti sunan uygulama olarak öne çıkıyor. İstanbul Taksiciler Odası iş birliğiyle hayata geçirilen TAKSİM, sürücülerin daha fazla kazanmasına yardımcı oluyor.TAKSİM uygulaması, İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini dönüştürürken, yerli bir teknoloji şirketi olarak da Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlıyor. Android ve iOS destekli çihazlar için hazırlanan TAKSİ-M Uygulama marketlerden indirilebiliyor" diye konuştu.

DÜŞÜK PUANLI ŞOFÖR PASİFİZE EDİLİYOR

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Diğer uygulamalardan çok farklı bir teknoloji. Nedir bu uygulamalar? Birincisi yapılan bütün yolculukların data bilgileri yolcu tarafından istenildiği zaman verilebiliyor. Tarih, güzergah ve ödediği ücret. İkincisi kayıp eşyalar bu uygulama ile daha çabuk bulunuyor. Üçüncüsü ödüllendirme ve cezalandırma sistemi var. Yolcular, yolculukları sonunda taksiciye puan veriyor. Eğer, kaba davranış, taksimetre açmama veya aracın temizlik problemi veya değişik şoför kaynaklı sorunlar varsa puanı az veriyor. Yolculuk yapılacağı zaman o şoför tercih edilmiyor. Şoför bir nevi pasifize ediliyor. Gerekirse meslekten ihraç ediliyor. Ödüllendirme de; yüksek puanlı şoförlere daha fazla yolcu atanmasıyla oluyor. Diğer uygulamalarda kampanya yok, bizim uygulamamızda kampanyalar yapıyoruz. Maksat TAKSİM uygulamasıyla taksi bulma sorununu çözmek ve taksi, yolculuk sorununu en asgariye düşürmektir. Biz TAKSİM uygulamasıyla bir ticari işletme değiliz, diğer aplikasyonlar ticari işletme. Biz burada bir ticari işletme gözüyle bakmıyoruz. Yerli ve milli bir aplikasyon. Şoför tarafından alınacak komisyon diğer uygulamalara göre çok çok az olacak" ifadelerini kullandı. İlk bir saatte TAKSİM uygulamasını yaklaşık 10 bin taksi şoförü ile 6 bin yolcu cep telefonuna indirdiği öğrenildi.