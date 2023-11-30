Dijitalleşme kiloya böyle neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanı, “Dijital çağın hareketsiz yaşamı tetiklemesi düzensiz kilo alımına yol açıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Dijitalleşme kiloya böyle neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte ekran başında geçirilen sürenin artması hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirirken, obeziteyi de tetiklediğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap Ertürk şunları belirtti:

“Özellikle büyükşehirlerde yaşayan kişilerin hızlı akışa uyum sağlamak için sağlıksız besleniyor. Dijital çağın hareketsiz yaşamı tetiklemesi de gençler başta olmak üzere birçok kişide düzensiz kilo alımına yol açıyor”

Yeme bozuklukları, düzensiz beslenme, fast food, tablet, bilgisayar, TV, oyun konsolu gibi teknolojilerin, tüm aktivitelerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini sağlarken hareketsiz yaşama yol açarak kilo almayı tetiklediğini belirten Op. Dr. Ertürk şunları dile getirdi:

“Gençlerde ve çocuklarda yakın gelecekte obezitenin artması kaçınılmaz görünüyor. Obez çocuklar ve gençler, kemik ve eklem ağrıları, uyku apnesinin yanı sıra çevrelerinde çeşitli zorbalık türleri, özgüven eksikliği gibi sosyal, sağlıksal ve psikolojik sorunlarla karşılaşabiliyor. Kilo verme sürecinde farklı tedavi yöntemlerinin ve diyetlerin faydalı olmaması halinde ise artık teknolojiyle birlikte geliştirilmiş yenilikçi çözümler tercih ediliyor. Anestezi ya da endoskopi gibi müdahalelerin gerekmediği yutulabilir mide balonu uygulaması da bunlar arasında yer alıyor”

“SIVIYLA DOLDURULAN BALON, TOKLUK HİSSİ VERİYOR”

Yutulabilir mide balonu uygulamasıyla birlikte gelen ve uzun süre hissedilen tokluğun kişilerin beslenme tarzlarını düzenlemelerini kolaylaştırdığını vurgulayan Op. Dr. Ertürk şunları belirtti:

“Obezite günümüzde her yaştan bireyin yaşamaya başladığı bir hastalık. Obezite, tedavi edilmediğinde ise vücutta çok ciddi hasarlara neden olabiliyor. Yutulabilir mide balonu uygulaması da obezite tedavilerinde pratik ve kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor”

Op. Dr. Ertürk bu yöntemle ilgili şu detayları paylaştı:

“20 dakikada tamamlanan yutulabilir mide balonu uygulamasında ucunda ince bir ip bağlı olan balon, yutulduktan sonra doktor tarafından sıvıyla dolduruluyor. Böylece kişi daha az yemesine rağmen, daha uzun süre tokluk hissediyor. Ayrıca, yutulabilir mide balonu vücuttan müdahale edilerek çıkarılması gerekmediği için anestezi veya endoskopi yapılmıyor. Mideye yerleştirildikten 16 hafta sonra kendiliğinden atılıyor. Yapısı gereği, endoskopik mide balonuna göre çok daha az komplikasyon kaydediliyor. Ancak kusma, mide bulantısı ve mide krampları gibi yan etkileri birkaç gün sürebiliyor.

Mide balonu uygulaması yapıldıktan sonra ilk 3 gün sıvı beslenme, sonraki 3 gün püreyle beslenme öneriyoruz. Sonrasında hastalarımız normal katı gıdalara geçiş yapabiliyor. Mide asidini uyaracak gıdalar, asitli ve alkollü içecekleri tavsiye etmiyoruz.”

“İLK AYDA 8 İLA 10 KİLO VERİLEBİLİYOR”

Kişinin yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesini kolaylaştıran yutulabilir mide balonu uygulamasından sonra, hastanın kısa sürede günlük hayatına dönebildiğini belirten Op. Dr. Ertürk, “Obezite tedavilerinde oldukça yaygın hale gelen yutulabilir mide balonu uygulamasıyla kişiler metabolizma hızlarına ve başlangıç kilolarına göre ilk ayda 8 ila 10 kilo verebiliyor. Biz de uzmanlarımız tarafından kişiye özel hazırlanan beslenme programlarını uygulayan hastalarımızın ilerleme sürecini diyetisyenlerimizle 6 ay boyunca takip ediyoruz. Akıllı tartı, saat ve mobil uygulamalar üzerinden de kontrol ederek bilinçli adımlar atılmasını sağlıyoruz” dedi.
DHA

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