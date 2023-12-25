Dikensiz gül olmaz atasözünün anlamı nedir?

Dikensiz gül olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her güzel şeyin kişiyi her zaman memnun edecek gibi bir beklentiye girmesi doğru olmayacaktır.

Güzel şeylerin ya da (bu atasözü bazen kişilerin kişisel özelliklerini tanımlamak için de kullanılır) kişilerin iyi yönleri olabileceği gibi kötü yönleri de bulunur. Bu nedenle bir şeyden tam anlamıyla güzel şeyler beklemek rasyonellikten kişiyi uzaklaştırır.

DİKENSİZ GÜL OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Eşimin yalanını yakaladım ama dikensiz kul olmaz sonuçta sadece bir kez söyledi.

Bu bölümü okurken başına neler geleceğini biliyordun dikensiz gül olmaz elbet zorlanacaksın.