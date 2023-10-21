Dikim atölyesi ve deposunda yangın: Kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü

Antalya bir dikim atölyesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sıçradığı bitişikteki gecekondunun kümesinde bulunan 7 tavuktan 2'si öldü, 5'i ise kurtarıldı.

Dikim atölyesi ve deposunda yangın: Kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4283 Sokak'taki dikim atölyesi ve deposunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kumaş dolu depodan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Depodan çıkan iş yeri sahibi Mustafa Ordu (58), yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi ve depoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin deponun yanında yer alan 3 müstakil eve sıçramaması için büyük çaba gösteren ekipler, yaklaşık 45 dakikada yangını kontrol altına aldı.

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Deponun yanında bulunan bir gecekondunun bahçesinde, kümesteki 7 tavuktan 2'si öldü, 5'i kurtarıldı. Kanatları yanan tavuklara suyla müdahale eden Erdem Sevindik, “Tavukların çıktığını gördüm ve hemen suyla müdahale ettim. İkisi yangına fazla maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.

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"YANGIN BİR ANDA ÇIKTI"

Yangında başından yaralanan ve ambulansta müdahale edilen iş yeri sahibi Mustafa Ordu, “Ben eşya taşıyordum, burada kumaş deposu vardı. Çalışıyordum ve bir anda yangın çıktı" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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