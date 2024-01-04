Dikkat bu meyvenin yağı çok zararlı

Kaynak: Haber Merkezi
Dikkat bu meyvenin yağı çok zararlı
Genellikle yağların yararlarından çok zararları konuşulur. Onlardan biri de Palmiye yağı. Peki bu yağ gerçekten zararlı mı yoksa yararlı mı? İşte ayrıntılar...

Palm yağı, palm meyvesinden ve palm meyvesinin içindeki çekirdeğinden üretiliyor. İki türü de çok lezzetli. Tropikal iklimlerde yetişiyor. Palm yağı olarak da biliniyor. Kalorisi yüksek. Doymuş yağ açısından ise zengin. Margarin yapımı, kızartma yağı ve yemek pişirme yağı olarak kullanılıyor. Sağlık açısından zararları olduğu sıkça konuşuluyor.

İŞTE PALMİYE YAĞININ ZARARLARI

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan raporda kansorojen olduğu açıklandı.
Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunun altını çizdi bu tür ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılar yaptı. Yıldız şunları aktardı:

“ Kullanımı hala men edilmedi. Ancak Avrupa Birliği, palmiye yağı bulunan gıdalarda bunun açıkça yazılması için bir yasa çıkarmayı başardı. Daha önce sadece bitkisel yağ olduğuna dikkat çekiliyor etiketlere bunlar yazılıyordu. Palmiye yağında doğal olarak bulunan palmitrik asit, kilo alımı ve obezite riskini artırıyor. Durum böyle olunca kilo alınıyor ardından obeziteye yolculuğa çıkılıyor.
Clinical Nutrition American Journal’ da yayımlanan bir araştırmaya göre, sağlıklı genç erişkinlerde, palmitik asitçe zengin bir beslenme programının genel etkileri üzerinde duruldu. Sonuç açıklandığında ortaya şu çıktı: “ İnsülin direnci riskini artırıyor.”

İlgili Haberler
Emziren annede kanser riski ne kadardır
Sıcak içmek öldürüyor. Bilimsel çalışmayla ortaya konuldu
İşte şekerin az bilinen 20 zararı
Kalp krizinin gizli dostu gıdalar. Tadına aldanmayın
Son Haberler
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı Gündem
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu? Keşfet
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu?
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları Yaşam
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor Sağlık
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor Gündem
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler Dünya
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler
İstanbul'da taksiye dev zam. İndi bindi parası şok yaşatacak Ekonomi
İstanbul'da taksiye dev zam. İndi bindi parası şok yaşatacak