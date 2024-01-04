Dikkat bu meyvenin yağı çok zararlı

Palm yağı, palm meyvesinden ve palm meyvesinin içindeki çekirdeğinden üretiliyor. İki türü de çok lezzetli. Tropikal iklimlerde yetişiyor. Palm yağı olarak da biliniyor. Kalorisi yüksek. Doymuş yağ açısından ise zengin. Margarin yapımı, kızartma yağı ve yemek pişirme yağı olarak kullanılıyor. Sağlık açısından zararları olduğu sıkça konuşuluyor.

İŞTE PALMİYE YAĞININ ZARARLARI

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan raporda kansorojen olduğu açıklandı.

Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunun altını çizdi bu tür ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılar yaptı. Yıldız şunları aktardı:

“ Kullanımı hala men edilmedi. Ancak Avrupa Birliği, palmiye yağı bulunan gıdalarda bunun açıkça yazılması için bir yasa çıkarmayı başardı. Daha önce sadece bitkisel yağ olduğuna dikkat çekiliyor etiketlere bunlar yazılıyordu. Palmiye yağında doğal olarak bulunan palmitrik asit, kilo alımı ve obezite riskini artırıyor. Durum böyle olunca kilo alınıyor ardından obeziteye yolculuğa çıkılıyor.

Clinical Nutrition American Journal’ da yayımlanan bir araştırmaya göre, sağlıklı genç erişkinlerde, palmitik asitçe zengin bir beslenme programının genel etkileri üzerinde duruldu. Sonuç açıklandığında ortaya şu çıktı: “ İnsülin direnci riskini artırıyor.”